Telefon Hırsızlığına "Okul Temizliği" Cezası

Bolu'da bir kişi, kapılarını açık bıraktığı otomobilde unuttuğu cep telefonunu çalan şüpheliden, 15 gün boyunca bir okulda temizlik yapması şartıyla şikayetçi olmadı.

Bolu'da bir kişi, kapılarını açık bıraktığı otomobilde unuttuğu cep telefonunu çalan şüpheliden, 15 gün boyunca bir okulda temizlik yapması şartıyla şikayetçi olmadı.



Geçen yıl şubat ayında İ.C.Ç. (56), bir yakınını Bolu Terminali'ne götürdü.



Park ettiği otomobilin kapılarını kilitlemeyi unutan İ.C.Ç. aracına döndüğünde otomobilde bıraktığı cep telefonunun yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.



Polis ekipleri yaptıkları incelemede, araçtan çaldığı telefonu sattığı tespit edilen İ.Y (56), hakkında yasal işlem başlattı.





Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına otomobilin kapılarının açık olması nedeniyle "basit hırsızlık" olarak intikal eden olay, Bolu Adliyesi Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.



İ.Y. kendisinden şikayetçi olan İ.C.Ç. ile uzlaşma yoluna giderek, Çaydurt İlkokulunda kamu yararına 15 gün temizlik yaptı.



Bunun üzerine, İ.C.Ç. kendisiyle uzlaşarak okulda temizlik yapan şüpheliden şikayetçi olmaktan vazgeçti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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