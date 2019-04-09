Son Dakika Haberleri: Telefon Hırsızlığına "Okul Temizliği" Cezası

Telefon Hırsızlığına "Okul Temizliği" Cezası

1 saat önce

Bolu'da bir kişi, kapılarını açık bıraktığı otomobilde unuttuğu cep telefonunu çalan şüpheliden, 15 gün boyunca bir okulda temizlik yapması şartıyla şikayetçi olmadı.

Telefon Hırsızlığına
Bolu'da bir kişi, kapılarını açık bıraktığı otomobilde unuttuğu cep telefonunu çalan şüpheliden, 15 gün boyunca bir okulda temizlik yapması şartıyla şikayetçi olmadı.

Geçen yıl şubat ayında İ.C.Ç. (56), bir yakınını Bolu Terminali'ne götürdü.

Park ettiği otomobilin kapılarını kilitlemeyi unutan İ.C.Ç. aracına döndüğünde otomobilde bıraktığı cep telefonunun yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede, araçtan çaldığı telefonu sattığı tespit edilen İ.Y (56), hakkında yasal işlem başlattı.


Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına otomobilin kapılarının açık olması nedeniyle "basit hırsızlık" olarak intikal eden olay, Bolu Adliyesi Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

İ.Y. kendisinden şikayetçi olan İ.C.Ç. ile uzlaşma yoluna giderek, Çaydurt İlkokulunda kamu yararına 15 gün temizlik yaptı.

Bunun üzerine, İ.C.Ç. kendisiyle uzlaşarak okulda temizlik yapan şüpheliden şikayetçi olmaktan vazgeçti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:17 Kaynak: AA
Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Başkanın Odasındaki Erdoğan Portresi Dikkat Çekti Son Dakika! Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 18:16:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telefon Hırsızlığına "Okul Temizliği" Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]