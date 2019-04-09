Telefon Hırsızlığında 'Okul Temizleme' Şartıyla Cezadan Kurtuldu
1 saat önce
BOLU'da, İsmail Cumhur Çatladı (56), kapılarını açık bıraktığı otomobilde unuttuğu cep telefonunu çalan İ.Y. (56) ile 15 gün boyunca bir okulda temizlik yapması şartıyla uzlaştı.
BOLU'da, İsmail Cumhur Çatladı (56), kapılarını açık bıraktığı otomobilde unuttuğu cep telefonunu çalan İ.Y. (56) ile 15 gün boyunca bir okulda temizlik yapması şartıyla uzlaştı. Bu kapsamda İ.Y., ilköğretim okulunda temizlik yaptı. Uzlaşmanın sağlanmasıyla, savcılık şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi.
Geçen şubat ayında meydana gelen olayda, İsmail Cumhur Çatladı, bir yakınını otobüse bindirmek amacıyla Bolu
Terminali'ne götürdü. Çatladı, park ettiği otomobilin kapılarını kilitlemeyi unutup, yakınını otobüse bindirdi. Ardından aracına dönen İsmail Cumhur Çatladı, otomobilde bıraktığı cep telefonunun yerinde olmadığını fark ederek durumu polise haber verdi. Polisin soruşturması sonucu telefonun İ.Y. tarafından alınıp, bir telefoncuya satıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan İ.Y. savunmasında, "Bana sormuş olduğunuz telefonu Bolu Terminali'nde çöp konteynerinde buldum. Telefonun içinde sim kart olmadığı için çöpe atıldığını düşünerek telefonu sattım" dedi. Cumhuriyet Savcılığı
, şüpheli İ.Y.'nin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve hırsızlık suçunun işlendiği kanaatine vardı. Ancak otomobilin kapılarının açık olması nedeniyle 'basit hırsızlık' kapsamına giren suçla ilgili dosya, Bolu Adliyesi Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Taraflar uzlaştırma memuru tarafından Bolu Adliyesi'ne davet edildi. Telefonuna kavuşan İsmail Cumhur Çatladı, İ.Y. ile uzlaşmayı kabul etti. Ancak 15 gün boyunca Çaydurt İlköğretim Okulu'nda temizlik yapması şartı olduğunu söyledi. Çatladı'nın şartı İ.Y. tarafından kabul edildi. Belirtilen sürede İ.Y.'nin okulda temizlik yapıp yapmadığı kontrol edildi. Bolu Cumhuriyet Savcılığı da İ.Y.'nin kendisine verilen şartı yerine getirdiği kanaatine vararak kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi. - Bolu
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:25 Kaynak: DHA
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