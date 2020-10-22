"Telefon israfı milli serveti eritiyor" - Son Dakika

"Telefon israfı milli serveti eritiyor"

22.10.2020 12:02

"Telefon israfı milli serveti eritiyor" Telefon satıcısı ve tamircisi Korkmaz Sönmez: "Harcadığımız para sadece kendi paramız değil, milli servet" Pandemi sürecinde dünya genelinde ekonomik buhran yaşanırken, ihtiyaç dışı akıllı telefon alımı ve telefon israfı milli serveti tüketiyor.

"Telefon israfı milli serveti eritiyor"

Telefon satıcısı ve tamircisi Korkmaz Sönmez:

"Harcadığımız para sadece kendi paramız değil, milli servet"

ESKİŞEHİR - Pandemi sürecinde dünya genelinde ekonomik buhran yaşanırken, ihtiyaç dışı akıllı telefon alımı ve telefon israfı milli serveti tüketiyor.

Etkilerini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik sorunlar devam ediyor. Türkiye'de tüketicilerin en sık alışveriş yaptığı ürünlerin başında akıllı telefonlar geliyor. Sürekli çıkarılan yeni model akıllı telefonlar, kullanıcıları ihtiyacı olmasa bile telefonlarını yenilemeye itiyor. Diğer yandan maliyeti ucuz olduğu için alınan ve kullanıcıların ihtiyacını karşılamayan telefonlar da milli servetin boşa harcanmasına yol açıyor. Uzmanlar telefonların öncelikle ihtiyaca göre alınmasını ve kullanıcıların ellerindeki telefonların düşük maliyetli yükseltmelerle kullanılabileceğini vurguluyor.

"Harcadığımız sadece kendi paramız değil milli servet"

Akıllı telefon alırken ihtiyacı tam anlamıyla karşılayan seçeneklere yönelmek gerektiğini belirten telefon satıcısı ve tamircisi Korkmaz Sönmez, "Pandemiden kaynaklı olarak bir buhran dönemindeyiz. Bu sebepten ötürü bizlerin de artık bireysel olarak bazı harcamalarımızı kısmamız gerekiyor. Telefon sektörüyle ilgili olarak; telefon ihtiyacımız doğduğunda gidip ihtiyacımız olanı almamız gerekiyor. Benim ihtiyacımı 3 bin liralık bir telefon görüyor, ama arkadaşımda 7 bin liralık bir telefon var ve onu almak istiyorum. Durum böyle olunca zarara giriyoruz. Bunun diğer etmenleri ile birlikte harcadığımız sadece kendi paramız değil. Burada bir milli servet harcıyoruz. Öncelikle bu durumda ihtiyaçlarımızı belirlememiz gerekir. Telefonu oyun, işletme veya farklı hangi amaçla kullanacaksak ona göre almamız gerek. Pahalı telefonlara servet ödemeyin diyoruz, ancak çok ucuz telefonlar da almayın. Bin liraya maliyeti ucuz gelen bir telefon alıyoruz, ancak ettiğiniz masrafla birlikte yine zararda oluyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Küçük önlemlerle elinizdeki iyi telefonları değerlendirebilirsiniz"

Akıllı telefon piyasasının genişlediğini ve ihtiyaç dışı alımların arttığını aktaran Sönmez, telefonları kullanırken de alınacak bazı önlemlerle gelecekteki israfın engellenebileceğini söyledi. Alınabilecek önlemlerden bahseden Sönmez, "Tasarruf etmek için ilk yapmamız gereken alımdaki israfı engellemek ve sonrasında da kullanırken israfı engellemek. Aslında kullandığımız telefon güzel bir telefon, bunda yaptığımız bazı hatalı işlemler ya da başımıza gelen kazalar telefonumuzun çöpe gitmesine neden olabiliyor. Bunlara hiç gerek yok. Alacağımız küçük önlemlerle elimizdeki iyi telefonları değerlendirebiliyoruz. Örneğin şarj ve kulaklık soketlerinin pislik dolması. Bunları 2-3 haftada bir rutin temizliklerle çözebiliriz. Telefonlarda kullanmadığımız bir sürü uygulama var. Bunları silerek telefonun şarjının uzun gitmesini, performansının artmasını ve ömrünün uzamasını sağlıyoruz. Çünkü telefon insan yapımı ve insan beyni mantığıyla çalışıyor. Ne kadar çok doldurursanız o kadar çok yoruluyor" ifadelerini kullandı.

"Hafıza yetersizliği telefon değişiminin en büyük sebeplerinden birisi"

Akıllı telefonlarda yaşanan en büyük problemlerden birinin hafıza yetersizliği olduğunun altını çizen Korkmaz Sönmez, hafıza kartı desteğiyle bu sorunun aşılabileceğini belirtti. Hafıza kartı alırken de dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu söyleyen Sönmez, "Hafıza yetersizliği şu anda telefon değişiminin en büyük sebeplerinden birisi. Buna çözüm olarak düşük maliyetlerle hafıza kartı alıyoruz. Burada yapılan en büyük hatalardan birisi kartların biçimlendirmeden kullanılması. Böyle kullanıldığında takıyorsunuz ve hafıza kartım çalışmıyor diyorsunuz. Halbuki bir bilgisayar yardımıyla bunu biçimlendirdiğinizde bu sorunu çözebiliyorsunuz ve telefonunuzu yükseltip kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Şuna da dikkat etmek gerek; 16 gigabyte taşıyacak bir telefonu siz 32 gigabyte kartla desteklediğinizde telefon daha çok geriliyor" dedi.

Telefon israfı milli serveti eritiyor
Telefon israfı milli serveti eritiyor
Telefon israfı milli serveti eritiyor
Telefon israfı milli serveti eritiyor

Cep Telefonu, Koronavirüs, Türkiye, Milli, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Telefon israfı milli serveti eritiyor' - Son Dakika

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