Telefon kablosu çalan ve 43 kişiyi mağdur eden 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Telefon kablosu çalan ve 43 kişiyi mağdur eden 3 şüpheli tutuklandı

19.11.2020 12:12

Telefon kablosu çalan ve 43 kişiyi mağdur eden 3 şüpheli tutuklandı İlçede mahalle mahalle telefon kablolarını keserek çalan 3 şahıs tutuklandı Kablo hırsızlarını Jasat ekipleri direkte yakaladı Denizli'de, 4 mahallede telefon kablolarını çalan 3 şüpheli, 5'inci mahalleye ait kabloları...

Telefon kablosu çalan ve 43 kişiyi mağdur eden 3 şüpheli tutuklandı

İlçede mahalle mahalle telefon kablolarını keserek çalan 3 şahıs tutuklandı

Kablo hırsızlarını Jasat ekipleri direkte yakaladı

DENİZLİ - Denizli'de, 4 mahallede telefon kablolarını çalan 3 şüpheli, 5'inci mahalleye ait kabloları çalmak isterken JASAT timlerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin araçlarında 50 bin TL değerinde çalıntı telefon kablosu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Olay, Buldan ilçesinin Alandız, Kovanoluk, Yayla ve Kurudere mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede 4 mahallede telefonların çalışmaması üzerine kabloların çalındığı anlaşıldı. Olay üzerine daha öncede ihbarda bulunan vatandaşlardan aynı ihbarlar gelmesi üzerine Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi çalışma başlattı. Telefon direklerindeki kabloların 15 gün ara ile aynı yöntemle çalındığı öğrenildi. Jasat ve Jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını ve Plaka Tanıma Sistemi incelemesi üzerine şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Jasat ekipleri 3 şahsın olduğunu belirlemesinin ardından fiziki takibe aldı.

Telefon direğinde kablo kestikleri sırada suçüstü yakalandılar

Buldan ilçesinde 4 mahalleden sonra 5'inci mahallede telefon kablolarını çalmak isteyen şüpheliler jandarma ve Jasat ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. İlçede yaklaşık 43 kişiyi mağdur eden şüpheliler, telefon kablolarını kesmek istedikleri sırada telefon direğinde yakalandılar. Şüphelilere ait otomobil üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 50 bin TL değerinde 300 metrelik telefon kabloları ele geçirildi.

Telefon kablosu hırsızları 3 şüpheli tutuklandı

Buldan ilçesinde yakalanan şahıslardan, 33 yaşındaki E.T.'nin 7 ayrı suç kaydı, 39 yaşındaki M.K ve 34 yaşındaki E.T.'nin ise 7 farklı suç kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin karakolda alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldıkları mahkemece 3 şüpheli, 5 ayrı olaydan dolayı tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Telefon kablosu çalan ve 43 kişiyi mağdur eden 3 şüpheli tutuklandı
Telefon kablosu çalan ve 43 kişiyi mağdur eden 3 şüpheli tutuklandı
Telefon kablosu çalan ve 43 kişiyi mağdur eden 3 şüpheli tutuklandı
Telefon kablosu çalan ve 43 kişiyi mağdur eden 3 şüpheli tutuklandı

Cep Telefonu, Denizli, Buldan, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefon kablosu çalan ve 43 kişiyi mağdur eden 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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