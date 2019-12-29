Telefon kablosu hırsızları tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Telefon kablosu hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Telefon kablosu hırsızları tutuklandı

6 saat önce

Amasya ve Çorum'da giydikleri iş tulumuyla kendilerine haberleşme hizmet sağlayıcısı firmanın personeli görüntüsü vererek direklerdeki bakır kabloları kesip hurdacılara satan 4 kişi mahkemece tutuklandı.

Telefon kablosu hırsızları tutuklandı, System.String[]

Amasya ve Çorum'da giydikleri iş tulumuyla kendilerine haberleşme hizmet sağlayıcısı firmanın personeli görüntüsü vererek direklerdeki bakır kabloları kesip hurdacılara satan 4 kişi mahkemece tutuklandı.


Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte son aylarda sıkça telefon kablo hırsızlığı olaylarının meydana gelmesi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu 4 şahsın kiraladıkları araçla Amasya ve Çorum'da telefon hatlarından bakır kablo hırsızlığı yaptığı belirlendi. Amasya il merkezine giriş yapan aracı durduran ekipler, araçta yaptığı aramada 3 adet siyah renkli iş tulumu, 2 adet demir kesme makası, 2 adet ahşap direğe tırmanma aparatı, 9 adet eldiven, 2 adet bot ve 1 adet ayakkabı buldu. Gözaltına alınan şahısların ifadelerinde Amasya il merkezi ile Suluova, Gümüşhacıköy ve Göynücek ilçelerine bağlı köylerde ve Çorum'da toplam 22 telefon kablosu hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri, yakarak erittikleri bakırları hurdacılara sattıklarını belirttikleri bildirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.K, F.K. ve M.K. tutuklanırken, A.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Amasya, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:29 Kaynak: İHA
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