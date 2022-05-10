Telefon kamerasıyla kadınların videolarını çeken mülteci, öfkeli kalabalığın elinden zor kurtuldu - Son Dakika

Son dönemde sığınmacılarla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, mülteci olduğu iddia edilen bir şahsın çevresindeki kadınların videosunu çektiği öne sürüldü.
Telefon kamerası ile kadınların videosunu çekerken çevredekiler tarafından fark edilen şahıs, AVM'deki diğer insanlar tarafından darbedilmeye başlandı.
Her geçen saniye giderek artan kalabalığın ortasında kalan şahıs, alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile öfkeli kalabalığın elinden kurtuldu.
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