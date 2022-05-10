Telefon kamerasıyla kadınların videolarını çeken mülteci, öfkeli kalabalığın elinden zor kurtuldu - Son Dakika
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Telefon kamerasıyla kadınların videolarını çeken mülteci, öfkeli kalabalığın elinden zor kurtuldu

10.05.2022 14:21

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde telefon ile kadınların videosunu çektiği ileri sürülen mülteci, AVM'deki diğer insanlar tarafından dövüldü. Adam, alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile öfkeli kalabalığın elinden kurtuldu.

Son dönemde sığınmacılarla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, mülteci olduğu iddia edilen bir şahsın çevresindeki kadınların videosunu çektiği öne sürüldü.

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Telefon kamerası ile kadınların videosunu çekerken çevredekiler tarafından fark edilen şahıs, AVM'deki diğer insanlar tarafından darbedilmeye başlandı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KURTARDI

Her geçen saniye giderek artan kalabalığın ortasında kalan şahıs, alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile öfkeli kalabalığın elinden kurtuldu.

YORUMLAR
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Cep Telefonu, alışveriş, İstanbul, Mülteci, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Telefon kamerasıyla kadınların videolarını çeken mülteci, öfkeli kalabalığın elinden zor kurtuldu - Son Dakika


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