Romeo E.'nin hayatını kaybettiği yere çiçekler bırakılırken, dua okundu.Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde satın aldığı cep telefonununu bozuk çıkması üzerine iade etmek isteyen Romeo E., 7 Eylül Salı akşamı satıcı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışmaları devam ederken,arkadaşları ve ailesi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi önünde bir araya gelip, Romeo E.'nin öldüğü noktaya kadar yürüdü. Gruptakiler, ellerindeki çiçekleri buraya bıraktı. Yakınlarından bazıları gözyaşlarına boğuldu. Gruptakiler dua okuduktan sonra buradan ayrıldı.
Görüntü dökümü: ---------------------Romeo E.'nin fotoğrafının olduğu tişörtle gelenler-Saygı duruşunda bulunulması-Romeo E.'nin öldüğü yere çiçek bırakmaları-Dua okumaları-Ağlayan yakınları-Bırakılan çiçekler
-Genel ve detay görüntü
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › TELEFON KAVGASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; AİLESİ VE ARKADAŞLARI TOGOLUYU ÇİÇEK VE DUALARLA ANDI - Son Dakika