Telefon Kütüphanesi'ndeki dinlemeler 13 milyon dakikaya ulaştı

Türk Telekom'un 'herkes için erişilebilir iletişim' anlayışıyla 10 yıl önce hayata geçirdiği Telefon Kütüphanesi uygulaması, kitapların görme engellilere ulaşan sesi oldu. Kütüphane Haftası kapsamında paylaşılan bilgiye göre Telefon Kütüphanesi'ndeki içerikler bugüne kadar 13 milyon dakika dinlenirken, en çok beğenilen ve dinlenen Dostoyevski'nin Suç ve Ceza isimli kitabı oldu.

İnsan odaklı yaklaşımıyla Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle bilgiye erişimde 'fırsat eşitliği'ne katkı sağlamayı sürdürüyor. Türk Telekom'un, 3 Aralık 2011 Dünya Engelliler Günü'nde hizmete sunduğu telefondan sesli kitap hizmeti Telefon Kütüphanesi, 10 yıldır görme engelli kullanıcıların kitaplara ücretsiz ve sesli ulaşmasını sağlıyor.

En çok Dostoyevski'nin Suç ve Ceza'sı dinlendi

Kitapların görme engelliler için dile geldiği projede, dünya edebiyatı klasiği olan Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza'sı en çok beğenilen ve dinlenen eser oldu. 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında paylaşılan bilgiye göre; bugüne kadar 50 kategorideki 2000'e yakın sesli kitap, 13 milyon dakikadan fazla dinlendi.

Görme engellilerin bilgiye erişebilmeleri amacıyla sürekli geliştirilen Telefon Kütüphanesi uygulaması, görme engellilere sesli kitap dışında da kolaylıklar sağlıyor. Bu kapsamda 2017 yılında Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek uygulamaya eklenen Para Tanıma fonksiyonu, görme engellilerin ihtiyaç duydukları her an, internet bağlantısı gerektirmeden ve bir başkasına ihtiyaç duymadan ödemelerini güvenle yapabilmelerine olanak sunuyor. Aynı yıl uygulamaya dahil edilen Tablolar Konuşuyor içeriği sayesinde kullanıcılar dünyaca ünlü tablolara sesli betimlemeli ulaşabiliyor. Uygulamanın bir diğer yeniliği ise sağlık alanında oldu. Telefon Kütüphanesi'nde 2020'de RxMediaPharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliğiyle hayata geçirilen ilaç barkodu okuma özelliği ile bir ilke daha imza atıldı. Bu özellik ile 6 binden fazla ilacın kullanma talimatı sesli erişimle hizmete sunuldu. Ayrıca Telefon Kütüphanesi uygulaması içerisinde yer alan haber servisi, kullanıcıların dünya ve ülke gündemini anlık takip edebilmelerini sağlıyor.

Diğer yandan, Türk Telekom tarafından geliştirilen ücretsiz Kitaplara Ses uygulaması ile dileyen herkes görme engelliler için gönüllü kitap seslendirebiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 30 bine yakın gönüllünün kayıtlı olduğu uygulama üzerinden seslendirilen 570 bin sayfa kitap görme engellilere ulaştı. - İSTANBUL