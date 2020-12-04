Telefon ömrünü 4 kat arttıran nano kaplara talep yağıyor - Son Dakika

Telefon ömrünü 4 kat arttıran nano kaplara talep yağıyor

04.12.2020 02:49

Telefon ömrünü 4 kat arttıran nano kaplara talep yağıyor Kırılmaz camdan 400 kat dayanıklı kapla bakın neler yaptı Dünyayı kasıp kavuran pandemi nedeniyle, teknoloji dünyasının yeni ürünü nano kapların kullanımı arttı.

Telefon ömrünü 4 kat arttıran nano kaplara talep yağıyor

Kırılmaz camdan 400 kat dayanıklı kapla bakın neler yaptı

TEKİRDAĞ - Dünyayı kasıp kavuran pandemi nedeniyle, teknoloji dünyasının yeni ürünü nano kapların kullanımı arttı. Nano kaplar özellikle hafifliği ve sağlamlığı ile dikkat çekiyor. Uzmanlara göre normal telefon kaplarından 400 kat sağlam olan nano kaplara, anti bakteriyel özelliği ile pandemi döneminde talep edildiğini söyledi.

Nano teknolojinin kullanımının ülkemizde yaygınlaştığını belirten iletişim firması sahibi Erdinç Yılmaz, "Yaklaşık 20 yıldan beri iletişim sektöründen içerisindeyiz. Yenilikleri bölgemizdeki müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. 6 Mayıs 2020 tarihinde cep telefonlarına gelen zamdan sonra cihazlarımız minimum 2-3 bin TL'ye çıktı. Yeni bir cihazın alım gücü düştüğü için mevcut telefonlarımızı daha iyi korumamız gerekiyor. Pandemi sürecinde telefon kabı gibi teknik malzemeler, yurt dışından geldiği için tedarik sorunu yaşadık. Tedarik için yaptığımız araştırmalar sonucu nano teknoloji ile tanıştık. Bu nano teknoloji makinesi sayesinde tüm koruma kaplarını kendimiz üretebiliyoruz. Yurt dışına bağımlılık ve stok derdi bu sayede azaldı" dedi.

"Kırılmaz camlardan 400 kat daha dayanıklı"

Nano teknoloji ile yapılan koruyucu kapların, standart kırılmaz camlara nazaran 400 kat daha dayanıklı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Nano teknolojisi 1974 yılında çıkmış bir teknolojidir. Birçok ülke bu teknolojiye milyarlarca dolar para yatırdı. Moleküler yapısı sayesinde 'kırılmaz cam' diye tabir edilen camlardan 400 kat daha dayanıklı. Bizim için avantajlı olan kısmı ise yaklaşık 15 saniyede bu koruyucu kapları kendimiz üretebiliyoruz ve anında müşterimize sunuyoruz. İleride bunun gibi 2-3 makine daha tedarik etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Nano kaplar antibakteriyel bir yapıya sahip"

Nano malzemeden üretilen kapların anti bakteriyel bir yapısı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Pandemi sürecinde en önemli konu hijyendir. Bildiğiniz üzere günlük hayatta sıkça kullandığımız teknolojik cihazlar da sık sık dezenfekte edilmeli. Bu nano kaplar anti bakteriyel bir yapıya sahip olduğu için virüs ile mücadelede yoğun talep görüyor" diye konuştu.

Sağlamlık testi yaptı

Nano kabın sağlamlığını da test eden Yılmaz, nano teknoloji ile ekranı kaplanan bir telefonla tahtaya çivi çaktı. Ardından telefon ekranı ile ceviz ve fındık da kıran Yılmaz, telefonun ekranının herhangi bir zarar almadığını belirtti.

Telefon ömrünü 4 kat arttıran nano kaplara talep yağıyor
Telefon ömrünü 4 kat arttıran nano kaplara talep yağıyor
Telefon ömrünü 4 kat arttıran nano kaplara talep yağıyor
Telefon ömrünü 4 kat arttıran nano kaplara talep yağıyor

Nano Teknoloji, Cep Telefonu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Telefon ömrünü 4 kat arttıran nano kaplara talep yağıyor - Son Dakika


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