Telefon operatörlerinden deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz iletişim desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Telefon operatörlerinden deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz iletişim desteği - Son Dakika Ekonomi

Telefon operatörlerinden deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz iletişim desteği

6 saat önce

Cep telefonu operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.

Cep telefonu operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.

3 OPERATÖR AÇIKLAMA YAPTI

Turkcell tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmıştır. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

Vodafone tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada ise "Elazığ'daki müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun." denildi.

Türk Telekom'dan Twitter'dan yapılan açıklamada ise "Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Türk Telekom olarak, müşterilerimiz için ücretsiz konuşma ve internet kullanımı tanımlandı. Kriz masamız hazır. Yanınızdayız Elazığ." ifadesi kullanıldı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, 4 kişi hayatını kaybetti, bazı ilçelerde yaralılar olduğu bildirildi.

Telefon operatörlerinden deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz iletişim desteği
Elazığ, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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