TELEFON REHBERİNDEKİ 100 KİŞİ DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

TELEFON REHBERİNDEKİ 100 KİŞİ DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ

20.02.2023 11:39

KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde akraba ve tanıdıklarını kaybettiğini söyleyen Veli Arslan, "Telefon rehberimden vefat eden 100 kişiyi sildim. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde akraba ve tanıdıklarını kaybettiğini söyleyen Veli Arslan, "Telefon rehberimden vefat eden 100 kişiyi sildim. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

Onikişubat ilçesindeki evi hasar gören Veli Arslan, şimdi çalıştığı iş yerinde yaptıkları sandviç ve çorbaları depremzedelere dağıtıyor. Depremin ardından birçok akraba ve tanıdığını kaybettiğini söyleyen Veli Arslan, cep telefonundan, depremde hayatını kaybeden yaklaşık 100 kişiyi silmek zorunda kaldığını belirtti.

Müstakil evlerinin depremde az hasar gördüğünü ifade eden Veli Arslan, "Depremde evimdeydim. Felaket bir şekilde hissettik. Sesi duyar duymaz deprem olduğunu anladım. Çocuklarımın hepsini bir araya topladım. Dışarı çıktım, kıyamet gibiydi. Müstakil evimizde çok hasar olmadı ama komşularımızın evlerinde çok hasar oldu. Akrabalarımızı kaybettim, tanıdıklar vefat etti. Telefon rehberimden 100 kişiyi sildim, vefat eden. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Depremzede Fatma teyze, kapkaça uğradığını gözyaşları içinde anlattı Depremzede Fatma teyze, kapkaça uğradığını gözyaşları içinde anlattı UMUMİ TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU UMUMİ TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU Depremde yaşadığı kabusu bu sözlerle anlattı: Telefon rehberimdeki 100 kişiyi silmek zorunda kaldım Depremde yaşadığı kabusu bu sözlerle anlattı: Telefon rehberimdeki 100 kişiyi silmek zorunda kaldım

Cep Telefonu, Allah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TELEFON REHBERİNDEKİ 100 KİŞİ DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:22 Son Dakika! Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 156'ya yükseldi
12:23 Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı: Bana bir şey olursa hepsi annemindir
12:25 Daha attığı imza kurumadı! Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo geldiği gibi gidebilir
12:12 Bölge beşik gibi sallanıyordu! Rahatlatan açıklamayı Naci Görür yaptı: Elazığ'da büyük depremler beklemiyorum
12:07 Son Dakika! Depremin vurduğu 6 ilde eğitim öğretime verilen ara uzatıldı
11:33 Depremde yaşadığı kabusu bu sözlerle anlattı: Telefon rehberimdeki 100 kişiyi silmek zorunda kaldım
11:42 Fatih Karagümrük'ün yıldızı Otabek Shukurov, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı
11:36 Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Moura'yı renklerine bağlamak için Jorge Jesus'u devreye soktu
11:33 Depremde vefat eden çocuklar için enkaza balon bağlandı, Ebru Gündeş görüntüye sessiz kalmadı: Yüreğimize oturdu
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden Şeyma'nın annesiyle görüştü! Genç kızın adı bir okula verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2023 13:40:20. #1.13#
SON DAKİKA: TELEFON REHBERİNDEKİ 100 KİŞİ DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement