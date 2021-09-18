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Telefon şarjdayken prizden yangın çıktı, aile son anda kurtuldu - Son Dakika

Telefon şarjdayken prizden yangın çıktı, aile son anda kurtuldu

18.09.2021 11:47
Telefon şarjdayken prizden yangın çıktı, aile son anda kurtuldu, System.String[]

Bartın'da bir evde telefon şarjdayken prizden çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Bartın'da bir evde telefon şarjdayken prizden çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Alevlerin arasında kalan aile son anda kurtulmayı başarırken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Orduyeri Mahallesi 190. Cadde Ilıca Sokak'ta yer alan Gürdağ Apartmanının 2. katında çıktı. İlhan Gürdağ, eşi ve 2 çocuğunun evde olduğu sırada elektrik prizinden çıkan yangında alevler bir anda büyüyerek tüm daireyi sardı. O sırada uykuda olan baba İlhan Gürdağ alev ve dumanları fark edince eşi ve çocuklarını alarak evi terk etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan daire ise kullanılamaz hale geldi.

Baba Gürdağ yaşanan korku dolu anları anlatarak,, "Alevlerin arasında kaldık. Çocuklarla alevlerin arasında kaldık. Çıkardım çocukları. Prizden çıktı. Telefonu şarja takmıştık. Biraz uyuduktan sonra bir çatırtı oldu" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BARTIN

Telefon şarjdayken prizden yangın çıktı, aile son anda kurtuldu
Telefon şarjdayken prizden yangın çıktı, aile son anda kurtuldu
Telefon şarjdayken prizden yangın çıktı, aile son anda kurtuldu
Telefon şarjdayken prizden yangın çıktı, aile son anda kurtuldu
Telefon şarjdayken prizden yangın çıktı, aile son anda kurtuldu
Telefon şarjdayken prizden yangın çıktı, aile son anda kurtuldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Cep Telefonu, Bartın, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefon şarjdayken prizden yangın çıktı, aile son anda kurtuldu - Son Dakika


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