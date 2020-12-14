Telefon sevdasına dereye düştü, ayağını kırdı - Son Dakika

- Telefon sevdasına dereye düştü, ayağını kırdı

Bursa'da telefonla oynayarak yürürken, telefonunu dereye düşüren genç, derede ayağını kırdı

BURSA - Bursa'da işe gitmek için evden çıkan genç dere kenarındaki kaldırımda yürürken, elinde oynadığı telefonu dereye düşürdü. Telefonunu almak için dereye inmek isteyen genç dengesini kaybederek dereye düştü. İtfaiye ekipleri tarafından dere içinden çıkartılan genç sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Zafer mahallesi Zafer Bulvarı'nda meydana geldi. Murat B., işe gitmek için evden çıktı. Yürürken telefonu ile oynayan Murat B., bir anda telefonunu Atıcılar Deresi'ne düşürdü. Telefonunu almak için dereye inmeye çalışan Murat B., ayağının kayması ile dengesini kaybetti. Sert bir şekilde derenin içine düşen Murat B.,'nin çığlık sesleri duyuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merdiven yardımıyla dereye inen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralıyı bir saatlik çalışma sonucu kurtardı. Ayağı kırılan Murat B., sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca derenin içinde su olmaması facianın önüne geçti. Murat B.,'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.