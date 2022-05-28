Telefon sıcaklığı nasıl ölçülür? Kaç dereceye dayanır?

Akıllı telefonlar içerisinde bulunan bataryadan aldığı güç ile birlikte çalışır. Yüksek performans vermek istediği zaman ise işlemcisi pilden daha fazla elektrik çeker. Bu da cihazların ısınmasına sebep olur. Fakat genel olarak elektrikli teknolojik cihazlar soğuk ortamlarda daha iyi sonuç verirler. Zira ısı artışı, performans kaybına yol açar.

Hatta günümüzün en gelişmiş işlem kapasitesine sahip olan Kuantum bilgisayarları, -270 dereceden daha soğuk bir ortamda çalışır. Bu sayede yüksek elektrik tüketimi ısınmaya ve performans kaybına sebep olmaz. Oldukça benzer prensipler akıllı telefonlarımız için de geçerlidir. Peki kaç dereceye kadar dayanır ve ısındığı zaman telefon sıcaklığı nasıl ölçülür?

Telefon sıcaklığı nasıl ölçülür?

Akıllı telefonlarımız gündelik kullanım esnasında 25-30 santigrat derece arasında ideal bir performans sergiler. Fakat oyun oynadığımızda, kamera ile video kaydı yaptığımızda, veri aktarımı esnasında veya ekran uzun süre yüksek parlaklıkta açık kaldığında idealin üzerinde ısılara çıkabilir.

Tabii günümüz akıllı telefonları sıcaklık konusunda bazı önlemlere sahip. Üreticiler cihazların aşırı derecede ısınmasını önlemek için zorunlu kapamaya kadar götürebilecek bazı sıkı güvenlik önlemleri alırlar. Bu sayede hem cihazı, hem de bataryasında yaşanabilecek olası arızalara ve kazalara engel olunur. Ancak işler her zaman istediğimiz gibi gitmeyebilir.

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Telefonlar kaç dereceye kadar dayanır sorusuna ise direkt kesin bir yanıt bulunmuyor. Bilgisayarlar 70-80 derecelere çıktığında performans kaybı gösterse bile çalışmaya devam edebilir. Ancak bu seviye akıllı telefonlarda 50-60 derece arasıdır.

Fakat telefonunuzda en zorlu işlemleri yapıyor olsanız bile 50 dereceye gelmemesi gerekir. Bu günümüz standartlarının oldukça üstünde bir seviyedir. Ancak güçlü bir cihazın bir miktar ısınıyor olmasını da normal karşılamalıyız. Öte yandan telefonun uzun süreli kullanımının güvenli olduğundan emin olmak istiyorsak da 45 derecenin üzerine geçmediğinden emin olmalıyız.

Peki telefon sıcaklığı nasıl ölçülür?

İlk olarak fiziksel kontrol sağlanabilir. Bunun içinde elektronik ısı ölçümü yapan cihazlardan edinmeniz gerekiyor.

İkinci yöntem ise cihazların dahili sensörlerini kullanmak. Bazı üreticiler telefonların içerisine işlemci çekirdeklerinin ısısına kadar gösterebilen bir yazılım yerleştiriyor. Fakat bu hizmet sunulmuyor olsa bile CPU-Z benzeri programları uygulama market üzerinden indirerek işlemci ve batarya ısılarını kontrol altında tutabilirsiniz.

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