Bu arada vatandaşlar tarafından Kerpe-Kumcağız arasındaki ormanlık alanda ceset bulundu. İnceleme sonucu cesedin Yüce'ye ait olduğu belirlendi.

Jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan çalışmada, Kefken Camisi civarında bir iş yerinin güvenlik kamerasında Yüce'nin görüntüsüne rastlanılması üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Telefon sinyaline Kocaeli'de rastlanan kayıp gencin cesedi bulundu - Son Dakika

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