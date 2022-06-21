Telefon sinyaline Kocaeli'de rastlanan kayıp genç için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Telefon sinyaline Kocaeli'de rastlanan kayıp genç için arama çalışması başlatıldı

21.06.2022 01:09
Telefon sinyaline Kocaeli'de rastlanan kayıp genç için arama çalışması başlatıldı

Ailesinin 15 Haziran 2022 Çarşamba gününden bu yana haber alamadığı Maltepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ali Kemal Yüce'nin (22) telefonundan Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sinyal alınması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Ailesinin 15 Haziran 2022 Çarşamba gününden bu yana haber alamadığı Maltepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ali Kemal Yüce'nin (22) telefonundan Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sinyal alınması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Ali Rıza ve Aynur Yüce çiftinin, kayıp müracaatı üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, gencin telefon sinyaline ulaşmaya çalıştı. Yapılan çalışma sonucu Ali Kemal Yüce'nin telefonundan en son Kefken'den sinyal alındığını belirleyen ekipler, alınan sinyal üzerine Kefken'de istihbarat ve arama çalışması yürüttü.

Jandarma istihbarat, AFAD timleri tarafından yapılan çalışmada, Kefken Camisi civarında bir iş yerinin güvenlik kamerasında Yüce'nin görüntüsüne rastlanıldığı, ancak kayıp gence ulaşılamadığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Kemal Yüce, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Telefon sinyaline Kocaeli'de rastlanan kayıp genç için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Telefon sinyaline Kocaeli'de rastlanan kayıp genç için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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