Telefon tamircileri de evde kalanlara hizmet veriyor - Son Dakika

Telefon tamircileri de evde kalanlara hizmet veriyor

KARABÜK - Karabük'te telefon tamiri yapan Hakan Özdemir, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların mağdur olmaması için hizmeti onların ayaklarına getiriyor.

Tüm dünyada ve Türkiye'de etkisini sürdürmeye devam eden korona virüs nedeniyle esnaflar da vatandaşların sağlığı için çözüm yolları bulmaya başladı. Karabük'te telefon tamiri ile uğraşan Hakan Özdemir kendi imkanları ile çözüm yolu geliştirerek müşterilerinin sağlığını korumaya çalışıyor. Özdemir, korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların telefonlarını kapılarına giderek tamir ediyor. Özdemir, hijyen ve korunma kuralları kapsamında eldiven ve maske ile çalışarak hem kendisinin hem de vatandaşların sağlığını korumaya çalışıyor.

Telefonu arızalanan ve uygulanan 65 yaş üstü için evinden çıkamadığını söyleyen Hasan Nuhoğlu, " Güzel bir hizmet ve ayağımıza kadar geliyor. Zaten dışarı da çıkamıyoruz ve kurallara uyuyoruz. Telefonumda şarj sorunu vardı. Soğolsun Hakan kardeşimiz geldi tamirini yaptı" dedi.

Telefon tamircisi Hakan Özdemir ise, vatandaşların sevdikleri ile olan irtibatının kesilmemesi için evlerine kadar gelip hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Özdemir, "Ülkemizdeki korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlarımızın evden çıkmaları önerilmiyor. Bizde vatandaşlarımıza evden çıkmalarını önermiyoruz. Bunun için bir çözüm yolu geliştirdik. İnsanların arızalı telefonlarını evlerinin önüne giderek onların sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Eğer yapma imkanımız varsa hemen orada tamirini yapıyoruz, arızası büyük olursa da dükkanda tamirini yapıp teslim ediyoruz. Taleplere yetiştirebiliyoruz" dedi.