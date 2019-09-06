Telefon tamircisine batarya dayağı kamerada

İstanbul'da bir şahıs, telefonunu tamir ederken bataryasını çaldığı iddiasıyla telefon bayisini iki arkadaşıyla beraber bastı. Saldırgan şahıslar tarafından darp edilen esnaf yüzünden ve elinden yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bir telefon bayisinde geçen cumartesi günü yaşanan olayda bir kişi, arızalanan telefonunu telefon bayisi işleten Adem Sarıoğlu'nun dükkanında tamir ettirdi. Kişi iki gün sonra dükkana iki arkadaşıyla beraber geri gelerek, dükkan sahibini telefonunun bataryasını çalmakla suçladı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırganlar dükkan sahibini darp etmeye başladı. Cebinden çıkardığı delici aleti savuran saldırganı o sırada çevredeki esnaf araya girerek durdurmaya çalıştı. Kavganın son bulmasıyla saldırganlar olay yerinden ayrıldı. Yaşanan kavgada telefon bayisi işleten Adem Sarıoğlu'nun kaşı açıldı ve yüzünde morluklar meydana geldi. Darp mağduru esnaf, polise giderek saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Dükkanda yaşanan darp anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganlar ile dükkan sahibini tartışıyor. Tartışmanın büyümesiyle kavga başlıyor.

Adem Sarıoğlu'nun kardeşi Kayhan Sarıoğlu da Saldırganlardan biri cep telefonundaki sağlam bataryayı alıp bozuk batarya taktığımızı ima etti. Sonra bize saldırdılar. Biz de karşılık vermek zorunda kaldık. dedi.