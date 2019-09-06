Son Dakika Haberleri: Telefon tamircisine batarya dayağı kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Telefon tamircisine batarya dayağı kamerada

12 dakika önce

İstanbul'da bir şahıs, telefonunu tamir ederken bataryasını çaldığı iddiasıyla telefon bayisini iki arkadaşıyla beraber bastı.

İstanbul'da bir şahıs, telefonunu tamir ederken bataryasını çaldığı iddiasıyla telefon bayisini iki arkadaşıyla beraber bastı. Saldırgan şahıslar tarafından darp edilen esnaf yüzünden ve elinden yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bir telefon bayisinde geçen cumartesi günü yaşanan olayda bir kişi, arızalanan telefonunu telefon bayisi işleten Adem Sarıoğlu'nun dükkanında tamir ettirdi. Kişi iki gün sonra dükkana iki arkadaşıyla beraber geri gelerek, dükkan sahibini telefonunun bataryasını çalmakla suçladı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırganlar dükkan sahibini darp etmeye başladı. Cebinden çıkardığı delici aleti savuran saldırganı o sırada çevredeki esnaf araya girerek durdurmaya çalıştı. Kavganın son bulmasıyla saldırganlar olay yerinden ayrıldı. Yaşanan kavgada telefon bayisi işleten Adem Sarıoğlu'nun kaşı açıldı ve yüzünde morluklar meydana geldi. Darp mağduru esnaf, polise giderek saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Dükkanda yaşanan darp anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganlar ile dükkan sahibini tartışıyor. Tartışmanın büyümesiyle kavga başlıyor.

Adem Sarıoğlu'nun kardeşi Kayhan Sarıoğlu da Saldırganlardan biri cep telefonundaki sağlam bataryayı alıp bozuk batarya taktığımızı ima etti. Sonra bize saldırdılar. Biz de karşılık vermek zorunda kaldık. dedi.

İstanbul, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım
İmamoğlu'ndan, Bakan Soylu'nun "kayyum" çıkışına yanıt: Polemiklerden nemalanmıyorum Yenikapı'daki lüks aracı kullandığı belirtilen CHP'li Aksu: Basın birimi gerekli açıklamayı yapar Ekrem İmamoğlu, araçların toplandığı alanda konuşma yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 15:40:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telefon tamircisine batarya dayağı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]