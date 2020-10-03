Telefon tamiri işyerinde dehşeti yaşatmıştı, yakalandı - Son Dakika

Telefon tamiri işyerinde dehşeti yaşatmıştı, yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2. el telefon tamiri ve satışı yapan iş yerinde Ozan S. isimli şahsın silahla vurulması olayının şüphelisi olduğu belirlenen Doğan.D. Alanya'da saklandığı ikamette yakalandı.

Telefon tamiri işyerinde dehşeti yaşatmıştı, yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2. el telefon tamiri ve satışı yapan iş yerinde Ozan S. isimli şahsın silahla vurulması olayının şüphelisi olduğu belirlenen Doğan.D. Alanya'da saklandığı ikamette yakalandı.

Olay, 17 Eylül tarihinde Manavgat Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan 2. el telefon tamiri ve satışı yapan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre telefonunu yaptırmak amacıyla işyerinde bulunan Ozan.S., işyerine gelen 3 kişi ile tartıştıktan sonra bıçak çekti. Şahıslardan birisi de tabanca ile O.S'yi bacağından yaraladı.

Olayı gerçekleştirenler otomobille kaçarak izlerini kaybettirdi.Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerindeki tanıkların ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarından ateş eden şahsın Doğan D. olduğunu belirleyen ekipler, Doğan D. ve yanındakileri yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 2 kez kıstırılan Doğan D. ve arkadaşları, ekiplerin dur ihtarına uymayarak trafik güvenliğini tehlikeye atarak kaçmayı başardı. Geçen hafta Sarılar Caddesinde ekipler tarafından kıstırılan şüpheliler, dur ihtarına uymazken, kaldırıma çıkıp karşı yönden gelen araca çarparak ekiplerin elinden kaçtı. Şüphelilerin kullandığı aynı zamanda olayda kullanılan araç kaza yapmış vaziyette Güzelyalı mahallesinde terk edilmiş olarak bulundu. Doğan D.'nin olayda kullandığı tabancanın da gömdüğü yerden çıkarıldığı bildirildi.

Alanya'da yakalanarak Manavgat'a getirilen Doğan D., emniyetteki sorgusunda Ozan S. ile aralarında 3-4 yıl önceye dayanan husumet olduğunu, konuşmak için geldikleri telefoncuda bıçak çekerek üzerlerine yürümesi üzerine gayri ihtiyari olarak tabanca ile ateş ederek yaraladığını pişmanlık duymadığını söylediği bildirildi.

Doğan D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Telefon tamiri işyerinde dehşeti yaşatmıştı, yakalandı
Telefon tamiri işyerinde dehşeti yaşatmıştı, yakalandı
Telefon tamiri işyerinde dehşeti yaşatmıştı, yakalandı
Telefon tamiri işyerinde dehşeti yaşatmıştı, yakalandı
Telefon tamiri işyerinde dehşeti yaşatmıştı, yakalandı
Telefon tamiri işyerinde dehşeti yaşatmıştı, yakalandı

Cep Telefonu, Manavgat, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefon tamiri işyerinde dehşeti yaşatmıştı, yakalandı - Son Dakika

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