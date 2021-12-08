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'TELEFON TAMİRİ' TARTIŞMASINDA DARBEDİLDİ - Son Dakika

'TELEFON TAMİRİ' TARTIŞMASINDA DARBEDİLDİ

08.12.2021 12:45

ANTALYA'da bozulan cep telefonu için telefonda tartıştığı F.E.'nin çalıştığı dükkana giden Ramazan Yılmaz, aynı kişi tarafından şiddete uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

ANTALYA'da bozulan cep telefonu için telefonda tartıştığı F.E.'nin çalıştığı dükkana giden Ramazan Yılmaz, aynı kişi tarafından şiddete uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yılmaz, delil olarak cep telefonundan çektiği saldırı anını gösterdi.

Olay, 13 Ekim'te Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki cep telefonu tamiri yapan dükkanda meydana geldi. Ramazan Yılmaz, arızalanan cep telefonunu kurye aracılığıyla tamirciye gönderdi. Tamiri yapılan telefon 15 gün sonra yeniden arızalandı. Bu kez Yılmaz, kendisi tamirciye giderek telefonunu bıraktı. Daha sonra telefonunun tamir edildiği belirtilerek kurye ile Yılmaz'ın evine gönderildi.

Arızanın giderilmediğini, telefonunun tamamen kullanılmaz hale geldiğini iddia eden Yılmaz, iş yerini arayarak mağduriyetinin giderilmesini istedi. İddiaya göre, F.E. telefonda kendisine hakaret etti, daha sonra dükkan giden Yılmaz, burada yine aynı kişinin saldırısına uğradı. Avukatı aracılığıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'kasten yaralama', 'dolandırıcılık' ve 'hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Yılmaz, saldırı anı görüntülerini, darp raporu ve sosyal medyada hakkında yapılan hakaret mesajlarını delil olarak sundu.

Yılmaz'ın çektiği görüntülerde; dükkana girişi, içerideki kişiye hitaben 'Selamünaleyküm. Bu şahıs F.E. bana telefonda küfür eden' dedikten sonra saldırıya uğraması yer alıyor.

'SÖZÜNE İTİBAR EDİLMEMELİ'

DHA muhabirinin telefonla görüştüğü F.E., Ramazan Yılmaz'ın psikolojik sorunları olduğunu öne sürerek, Sağlıklı biri değil. Parasını iade ettiğimiz halde almadığını söylüyor. Hatta evine tamiri yapılan telefonu bırakmaya gittiğimizde; evde bir poşet dolusu telefonu olduğunu, bunları bize satmak istediğini söyledi. Hakkımızda yaptığı suç duyuruları takipsizlikle sona erdi. Bu, polis merkezinde polislere de zorluk çıkaran bir kişilik. Sözüne itibar edilmemeli. Ayrıca, tüketici hakem heyetine yaptığı başvuru da olumsuz sonuçlandı dedi.

'TELEFON TAMİRİ' TARTIŞMASINDA DARBEDİLDİ
'TELEFON TAMİRİ' TARTIŞMASINDA DARBEDİLDİ
'TELEFON TAMİRİ' TARTIŞMASINDA DARBEDİLDİ
'TELEFON TAMİRİ' TARTIŞMASINDA DARBEDİLDİ

Ramazan Yılmaz, Hakaret, Saldırı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'TELEFON TAMİRİ' TARTIŞMASINDA DARBEDİLDİ - Son Dakika


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