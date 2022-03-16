Telefon vericisi tamiri için çıktığı yaylada mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde telefon vericisini tamir etmek için çıktığı yaylada kar nedeniyle mahsur kalan kişi, 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Kardüz Yaylası'ndaki telefon vericilerinin sinyal kesmesinin ardından tamir için yaylaya çıkan Bahadır Yamak, kar ve soğuk hava nedeniyle mahsur kaldığı gerekçesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye 7 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), pajero tipi ambulans, UMKE aracı ve iki ambulans sevk edildi.
Arazi araçlarıyla ve yaya olarak yaklaşık 3 saatlik zorlu yolculuk sonrası bölgeye ulaşan ekipler, Yamak'ı kurtardı.
Ekiplerce ayakta tedavi edilen Yamak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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