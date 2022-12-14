Telefona gelen mesajı açtı, hayatı karardı: Bipolar hastası genci 136 bin TL dolandırdılar - Son Dakika
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Telefona gelen mesajı açtı, hayatı karardı: Bipolar hastası genci 136 bin TL dolandırdılar

14.12.2022 13:58

Telefona gelen mesajı açtı, hayatı karardı: Bipolar hastası genci 136 bin TL dolandırdılarKAYSERİ Kayseri'de bipolar bozukluğu hastalığı ve yüzde 40 engelli raporu bulunan 26 yaşındaki zihinsel engelli gencin, telefonuna gelen mesajı açmasıyla hayatı karardı.

Telefona gelen mesajı açtı, hayatı karardı: Bipolar hastası genci 136 bin TL dolandırdılar

KAYSERİ Kayseri'de bipolar bozukluğu hastalığı ve yüzde 40 engelli raporu bulunan 26 yaşındaki zihinsel engelli gencin, telefonuna gelen mesajı açmasıyla hayatı karardı. Dolandırıcılar iş verecekleri vaadiyle engelli genci 136 bin TL dolandırdı.

Kayseri'de işçi olarak çalışan 26 yaşındaki zihinsel engelli Sedat Kaçan, telefonuna gelen günde 1 saat çalışarak, 500 TL ile 2 bin 800 TL arasında para kazanabileceğini vaat eden mesajı açtı. Dolandırıcılar Sedat Kaçan'a görev vereceklerini ve kendisinin kendileri için çok uygun bir çalışan olduğunu söyleyerek, tuzağına düşürdü. Kaçan, ilk olarak elinde bulunan 51 bin TL'yi, ardından da bankadan kredi kullanarak çektiği 85 bin TL'yi dolandırıcılara verdi. Dolandırıldığını anlayan Sedat Kaçan, parasını geri istese de karşısında iletişime geçeceği kimseyi bulamadı. Dolandırıcılara 136 bin TL parasını kaptıran Kaçan, zararının çektiği kredilerin faizleriyle birlikte 200 bin TL olduğunu söyleyerek, "İlk olarak bir numaradan mesaj geldi. O mesajın altında bir uygulamaya yönlendiren giriş linki vardı ona tıkladım. 'Merhaba sizi günlük çalışmaya davet ediyorum. Günlük 1 saat çalışarak, 500 TL ile 2 bin 800 TL arasında para kazanacaksınız' dediler. Yaşımı falan söyletti. Bende yaşımı söyledim. 'Tam bize uygunsun' dediler. Platforma giriş yapabilmem için hesabı gönderdi. Sonra bana kayıt açıldı. Benden banka hesabımın numarasını istediler. Oradan da bana 2 tane siparişi tamamladığım için hesabıma 100 TL para gönderdiler. 'Sonralarda para yatırmanız gerekiyor. Oradaki tutar kadar komisyon alıyorsunuz' dediler. Bende bankaya parayı yatırdım. Bana söylemedikleri bir sipariş geldi. Onda da zaman aşımına kaldığım için o görevi yapmam gerektiğini söylediler. Bende ayrılmak istediğimi söyledim. Daha bu paradan hariç 100 bin TL para istediler. Bende yatırdığım parayı istedim. 'Size borcumuz yok' dediler. Bir gün sonrada açtıkları hesap kapandı. Paramla birlikte gitti. Şu anda yeni açtıkları siteye de giremiyorum. Yaklaşık 136 bin TL yatırdım. Çektiğim kredilerin faizleriyle birlikte 200 bin TL zararın bulunuyor. Paramı almak istiyorum. Hepsinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"Yattığın yerden para kazanılmaz" dedim"

Sedat Kaçan'ın annesi Hafıza Kaçan da, "Oğlum oda da yatıyordu. 'Bana durmadan işim var' diyor. Ek iş olarak söyledi. 'Yattığın yerden para kazanılmaz' dedim. Benim sözümü hiç tutmadı. Ne birikmiş parasını oraya verdiğinden, ne de kredi çektiğinden haberim yok. İş bittikten sonra benim haberim oldu. Şu anda 136 bin TL o dolandırıcıların elinde. Bunun faizi de var. Yani şu anda 200 bin TL zarardayım. Getirsinler benim oğlumun parasını. Benim oğlum gece-gündüz işte çalışıyor. Kendisinin harcayamadığı parayı, dolandırıcılara yediremem. Bu dünyada savcısı, müdürü, hakimi var. Benim oğlumun dolandırıcılarını bulsunlar. Tek isteğim budur. Getirsinler benim oğlumun parasını. Parayı almak için zaten elimden gelen her şeyi yapacağım. Bunu çember içerisine almışlar. 5'er bin TL banka hesaplarına para yatırmış. Bankadan dokümanları çıktı. Bu adamlar ortaya çıksın. 55 bin TL bir çekmiş ve 30 bin TL'de bir daha çekmiş bankadan kredi. 51 bin TL'de birikmiş parası vardı. Onu da vermiş. Şu anda sıfır, hiç parası yok. Bu ay ki aldığı parayı da çekmiş. Onu da yatırmış. Dünya dolusu borcumuz var. Evde yiyeceğimizi bulamıyoruz. Yetkililerin bize yardım etmesini istiyorum. İçten gelerek, Allah rızası için yardım etmelerini istiyorum. Bu insanları bulup, cezalandırılmalarını istiyorum. Benim çocuğuma yaptılar. Başkalarının canını da yakmasınlar. Ben onu istiyorum. Sakın gelen mesajlar hemen tıklanmasın. Kimse bunlara inanmasın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Telefona gelen mesajı açtı, hayatı karardı: Bipolar hastası genci 136 bin TL dolandırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Telefona gelen mesajı açtı, hayatı karardı: Bipolar hastası genci 136 bin TL dolandırdılar - Son Dakika
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