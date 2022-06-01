Telefoncuda tacize uğrayan genç kızın çığlıkları sonrası mahalle savaş alanına döndü! Polisin havaya ateş ettiği anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Telefoncuda tacize uğrayan genç kızın çığlıkları sonrası mahalle savaş alanına döndü! Polisin havaya ateş ettiği anlar kameralara yansıdı

01.06.2022 08:57

Sultanbeyli'de bir genç kız, dükkan sahibi tarafından tacize uğradığını öne sürerek çığlıklar atarak dükkandan dışarı kaçtı. Genç kızın yakınları telefoncu dükkanının camlarını kırarken, yaşanan kaos ortamında polis, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş etti. Tacizle suçlanan şüpheli gözaltına alınırken, yaşananlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.

Dün saat 19.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde iddiaya göre 17 yaşındaki genç kız bir telefoncuya girdi.

ÇIĞLIKLARINA KOŞTULAR

Dükkan sahibi tarafından taciz edilmek istenen genç kız çığlık atarak dükkandan ayrıldı. Durumu haber alan yakınları ve mahalle sakinleri ise dükkanın bulunduğu caddeye koştu. Telefoncu dükkanının camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. Öfkeli mahalle sakinleri ile kendilerini durdurmaya çalışan polis arasında gerginlik yaşandı. Kimi vatandaşlar ellerindeki taşları polise fırlattı.

SULTANBEYLİ'DE TACİZ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

ARBEDE ANLARI KAMERADA

Ekipler, gaz kullanarak ve havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Olay yerine gelen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak, genç kızın yakınlarıyla görüşerek onları sakinleştirdi. Genç kız ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahallede yaşanan gergin anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

SULTANBEYLİ'DE TACİZ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Sultanbeyli Kaymakamlığı da bir açıklama yaparak gözaltına alınan V.U. ile ilgili adli işlem başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "İlçemiz halkından T.S adlı vatandaşımız, 2004 doğumlu kızı N.S'nin; (V.U) adlı vatandaş tarafından işyerinde taciz edildiği iddiasında bulunmuştur. Şüpheli, güvenlik güçlerimizce yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Sultanbeyli, Taciz, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Telefoncuda tacize uğrayan genç kızın çığlıkları sonrası mahalle savaş alanına döndü! Polisin havaya ateş ettiği anlar kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Telefoncuda tacize uğrayan genç kızın çığlıkları sonrası mahalle savaş alanına döndü! Polisin havaya ateş ettiği anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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