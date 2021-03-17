Telefoncuların korkulu rüyası yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de dükkanlardan çok sayıda telefon çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir çok dükkandan farklı zamanlarda cep telefonu çalınması ile ilgili ihbarları değerlendiren Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında ilk belirlemelere göre, 7 ayrı iş yerinden cep telefonu çaldığı belirlenen şüpheli Polat D.'yi yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR