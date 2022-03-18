Böyle dolandırıyorlar: Polis, dolandırıcı ile yaşlı kadının görüşmesini polis kaydetti! İşte o görüşme - Son Dakika
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Böyle dolandırıyorlar: Polis, dolandırıcı ile yaşlı kadının görüşmesini polis kaydetti! İşte o görüşme

18.03.2022 22:51

Kadıköy'de kendisini akrabası olarak tanıtıp ev alacağını söylediği kadını 130 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli ile mağdurun görüşmesinin görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy'de kasım ayında, Özbekistan uyruklu G.K.İ., telefonda kendisini yeğeni olarak tanıttığı 77 yaşındaki S.Z.D'yi, ev alacağını söyleyip 7 bin Euro ve 16 bin lira para dolandırıldı.

ÖNCE İNANDI, SONRA ŞÜPHELENDİ

G.K.İ.'nin bir süre sonra yeniden para talep etmesi üzerine durumdan şüphelenen kadın, polisi arayarak olayı anlattı.

Kadın polis eşliğinde şüpheliyle tekrar konuşarak parayı vereceğini söyledi. G.K.İ. parayı almaya geldiğinde polis ekiplerince yakalandı.

Karakoldaki işlemlerin ardından şüpheli G.K.İ sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"YURTDIŞINDAYIM, ARKADAŞIM ALACAK" DİYOR

Kadının G.K.İ ile yaptığı telefon görüşmesine ait görüntüler ortaya çıktı.

Telefon görülmesinde şüpheli kendisinin yurt dışında olduğunu parayı ise arkadaşının gelip alacağını anlattığı duyuluyor.

Böyle dolandırıyorlar: Polis, dolandırıcı ile yaşlı kadının görüşmesini polis kaydetti! İşte o görüşme
Böyle dolandırıyorlar: Polis, dolandırıcı ile yaşlı kadının görüşmesini polis kaydetti! İşte o görüşme
Böyle dolandırıyorlar: Polis, dolandırıcı ile yaşlı kadının görüşmesini polis kaydetti! İşte o görüşme
Böyle dolandırıyorlar: Polis, dolandırıcı ile yaşlı kadının görüşmesini polis kaydetti! İşte o görüşme
Böyle dolandırıyorlar: Polis, dolandırıcı ile yaşlı kadının görüşmesini polis kaydetti! İşte o görüşme
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Böyle dolandırıyorlar: Polis, dolandırıcı ile yaşlı kadının görüşmesini polis kaydetti! İşte o görüşme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Böyle dolandırıyorlar: Polis, dolandırıcı ile yaşlı kadının görüşmesini polis kaydetti! İşte o görüşme - Son Dakika
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