Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika

Çorum'da bir şahıs telefonda tartıştığı şahsı evine giderek tüfekle yaraladı.

Olay, Çoraklık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. ve G.K. telefonda konuşurken bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Bir süre sonra A.D., G.K.'nin evinin önüne geldi. A.D. yanında getirdiği tüfekle G.K.'ye ateş etti. Göğüs kısmından saçma ile yaralanan G.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - ÇORUM