Telefonda bulduğu sistem açığıyla ödül aldı - Son Dakika
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Telefonda bulduğu sistem açığıyla ödül aldı

6 saat önce

Türkmenistanlı Almaz Seidov, arkadaşının telefonunu incelerken bulduğu sistem hatasını bildirdiği şirket tarafından ödüllendirildi.

Telefonda bulduğu sistem açığıyla ödül aldı, System.String[]

Türkmenistanlı Almaz Seidov, arkadaşının telefonunu incelerken bulduğu sistem hatasını bildirdiği şirket tarafından ödüllendirildi.

Ülkesinden yaklaşık 1,5 yıl önce üniversite eğitim almak için Türkiye'ye gelen ve Kastamonu Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Seidov, arkadaşına ait telefonun ekran parlaklığı kısmında işlem yaparken sorunla karşılaştı.

Seidov, aynı marka başka telefonlarla işlem yaptığı sırada da aynı hatayı fark etti. Durumu üretici firmaya bildiren Seidov, firma tarafından ödüllendirilirken, hatanın da ortadan kalkmasını sağladı.

AA muhabirine bilgi veren Seidov, "Ekran ayarlarını birçok defa aktif ederek istediğimi yapabiliyordum ama bunu yaptıktan sonra telefonun ekranı gidip gelmeye başladı ve bozuldu. Bunu başka telefonlarda denedim ve orada da aynı sıkıntıları gördüm." dedi.

Gördüğü sistem hatasını firmaya bildirdikten sonra firma tarafından telefonların ve yazılımın incelendiğini aktaran Seidov, üretici firmanın kendisine bir teşekkür maili gönderdiğini ve telefonun mağaza Apple hesabına 250 lira ödül bakiye yatırıldığını kaydetti.

Seidov, "Ben bu marka kullanmıyorum normalde. Hata bulmak için de kurcalamadım telefonu. Böyle bir sistem hatası görünce bildirdim. Bu 4-5 aylık bir süreç. Ben durumu bildirdikten sonra firma yazılımda güncelleme yaparak hatayı ortadan kaldırdı. Yazılımla ilgili yeni sistem hataları üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Kanıtlayınca yine firmayla irtibata geçeceğim." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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