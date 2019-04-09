Son Dakika Haberleri: Telefonda Dolandırıcılık Şüphelileri Samsun'da Yakalandı

Telefonda Dolandırıcılık Şüphelileri Samsun'da Yakalandı

1 saat önce

Muğla'da, kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı iki kardeşten 150 bin lira, 70 bilezik, 60 çeyrek ve 100 cumhuriyet altını alarak dolandırdıkları öne sürülen iki şüpheli, Samsun'da yakalandı.

Telefonda Dolandırıcılık Şüphelileri Samsun'da Yakalandı, System.String[]
Muğla'da, kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı iki kardeşten 150 bin lira, 70 bilezik, 60 çeyrek ve 100 cumhuriyet altını alarak dolandırdıkları öne sürülen iki şüpheli, Samsun'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Muğla'da yaşayan Ö.B. (82) ile kardeşi G.B'yi (94) telefonla arayan zanlılar, kendilerini polis olarak tanıttı.

İki kardeş, terör örgütlerinin adlarına kredi kartı çıkartıp örgüt adına alışveriş yaptıklarını öne süren ve evin önüne gelen şüphelilere, ilk etapta 100 bin lira parayı torba içinde teslim etti.

Daha sonra, sözde operasyonun sağlıklı devam etmesi gerektiğini iddia eden zanlılar, yaşlı kardeşlerin banka hesaplarında bulunan 50 bin lira ile 70 bilezik, 60 çeyrek ve 100 cumhuriyet altınını istedi. Şüpheliler daha sonra söz konusu parayı ve altını, mağdurların evlerinin önüne gelip aldı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kardeşler, polise başvurdu.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince tespit edilen iki zanlının, Samsun'da olduğunun öğrenilmesi üzerine, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki bir otele operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler Umut S. ve Mehmet S'yi yakaladı.

Üstlerinde yapılan aramada 20 bin lira para ele geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:46 Kaynak: AA

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