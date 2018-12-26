Telefonda Görüştüğü Kişiye Kızıp Durağa Zarar Veren Alkollü Genç Kamerada
13 dakika önce
Telefonda görüştüğü kişiye kızıp durağa zarar veren alkollü genç kameradaZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen genç, belediyenin durağına zarar verdi.
Telefonda görüştüğü kişiye kızıp durağa zarar veren alkollü genç kamerada
ZONGULDAK - Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen genç, belediyenin durağına zarar verdi. Durağa saldıran gencin o anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen M.C.A. isimli genç, iddialara göre telefonda konuştuğu kişi yada kişilere kızıp durağa zarar verdi. Polis
ekiplerince yakalanıp tespit edilen genç önce suçunu kabul etmedi. Ancak incelenen kamera kayıtlarını izleyen genç yaptıklarını kabul ederek pişmanlığını dile getirdi.
Ailesi ise M.C.A. tarafından verilen zararı karşılayacağını belirtti. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:00 Kaynak: İHA
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