Telefonda kendini savcı olarak tanıtıp vatandaşın 165 bin lirasını almaya çalıştı - Son Dakika
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Telefonda kendini savcı olarak tanıtıp vatandaşın 165 bin lirasını almaya çalıştı

04.03.2022 17:34
Telefonda kendini savcı olarak tanıtıp vatandaşın 165 bin lirasını almaya çalıştı

Nurhak ilçesinde bir vatandaşı telefonla dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla 6 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Nurhak ilçesinde bir vatandaşı telefonla dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla 6 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Alçiçek Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki H.K'yi arayan telefon dolandırıcısı, kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak, H.K'nin terör örgütü FETÖ ile bağlantısının tespit edildiğini öne sürüp para ödemesini istedi.

Bunun üzerine bankaya giderek 165 bin lira çeken H.K'nin yakınları, olaydan şüphelenerek durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine ikamete gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri evde önlem alarak, H.K'den paraları almak için eve gelen Y.Ö. (20) ve E.K'yi (23) suçüstü yakaladı.

Ekipler evin yakınında, zanlıları getiren araç içerisindeki M.K. (52), N.Ç. (18), A.T. (24) ve S.Y.'yi de (17) gözaltına aldı.

Jandarma sayesinde dolandırılmaktan kurtulan H.K. görevlilere teşekkür etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Jandarma, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Telefonda kendini savcı olarak tanıtıp vatandaşın 165 bin lirasını almaya çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Telefonda kendini savcı olarak tanıtıp vatandaşın 165 bin lirasını almaya çalıştı - Son Dakika
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