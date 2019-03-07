Son Dakika Haberleri: Telefonda Kendisini Arayan Kişiyle Konuşup, 15'inci Kattan Atladı

Telefonda Kendisini Arayan Kişiyle Konuşup, 15'inci Kattan Atladı

45 dakika önce

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Türkmen uyruklu Refik Uygur (43), telefonda, kendisini arayan kişiyle konuştuktan sonra yaşadığı rezidansın 15'inci katındaki dairesinin penceresinden atladı.

Telefonda Kendisini Arayan Kişiyle Konuşup, 15'inci Kattan Atladı, System.String[]
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Türkmen uyruklu Refik Uygur (43), telefonda, kendisini arayan kişiyle konuştuktan sonra yaşadığı rezidansın 15'inci katındaki dairesinin penceresinden atladı. Olay yerinde yaşımın yitiren Uygur'un, bir süre önce, yakalandığı kanser hastalığını yendiği belirtildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Ticaretle uğraşan, bir rezidansın 15'inci katında yaşayan Türkmen uyruklu Refik Uygur, kendisini arayan kişiyle konuştu. Konuşmanın ardından Uygur, dairesinin penceresine çıkıp, telefonunu dışarı fırlattı. Ardından pencereye çıkan Uygur, kendisini boşluğa bıraktı. Sitenin bahçesine düşen Uygur, olay yerinde yaşamını yitirdi. Uygur'un cesedi, olay yerinden yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Bir süre önce yakalandığı kolon kanserini gördüğü tedaviyle yendiği belirtilen Uygur'un intihar nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:26 Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, Uygur, Güncel
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