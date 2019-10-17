Son Dakika Haberleri: - Telefonda Mesajlaşırken 100 Milyon Dolarlık Zarara Neden Oldu
Son Dakika Güncel - Telefonda Mesajlaşırken 100 Milyon Dolarlık Zarara Neden Oldu

- Telefonda Mesajlaşırken 100 Milyon Dolarlık Zarara Neden Oldu

27 dakika önce

- Telefonda mesajlaşırken 100 milyon dolarlık zarara neden olduMOSKOVA - Moskova'da tramvay hareket ederken telefonda yazışan vatman, başka bir tramvaya arkadan çarparak 100 milyon dolarlık zarara neden oldu.

- Telefonda mesajlaşırken 100 milyon dolarlık zarara neden oldu

MOSKOVA - Moskova'da tramvay hareket ederken telefonda yazışan vatman, başka bir tramvaya arkadan çarparak 100 milyon dolarlık zarara neden oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gece saatlerinde yolcu seferi yapan bir tramvay durağa yaklaşırken büyük bir kaza yaşandı. Tramvayın vatmanı hareket halindeyken cep telefonuyla mesajlaşırken önüne bakmadı. Bir süre sonra kafasını kaldıran vatman, başka bir durağa yaklaştığını ve önünde başka bir tramvayın durakta beklediğini fark etti. Önündeki tramvayı geç fark eden vatman elindeki telefonu bırakarak tramvayı durdurmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Tramvay önündeki tramvaya arkadan çarptı. Yaşanan kazada vatman dahil vagonlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Moskova Belediyesi tramvayların değerlerini açıkladı

Yaşanan kazanın ardından vatman hakkında Moskova Belediyesi idari soruşturma başlattı. Ayrıca Moskova Bölge Savcılığı da konu ile ilgili soruşturma başlattı. Basına servis edilen görüntülerde vatmanın yüzde 100 kusurlu olduğu görüldü. Vatmanın görevine son verileceği öğrenilirken tramvayların toplam bedelinin 100 milyon dolar olduğu açıklandı. Görüntüler basın üzerinden servis edilince Ruslar sosyal medyadan, "100 milyon dolarlık mesaj, Kremlin sarayı karşısından lüks bir daire alınabilirdi" gibi yorumlar yaparak kazayı yapan vatman ile dalga geçti.

- Telefonda Mesajlaşırken 100 Milyon Dolarlık Zarara Neden Oldu

Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Telefonda mesajlaşırken 100 milyon dolarlık zarara neden oldu
Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'a yanıt: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak Son dakika: Ateşkes anlaşması sonrası Trump'tan yaptırım açıklaması: Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 23:48:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Telefonda Mesajlaşırken 100 Milyon Dolarlık Zarara Neden Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]