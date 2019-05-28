Son Dakika Haberleri: Telefonda oğluna intihar edeceğini söyleyip kendini astı

Telefonda oğluna intihar edeceğini söyleyip kendini astı

1 saat önce

ANTALYA'da Aziz Ç. (46), evinde tavana bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Telefonda oğluna intihar edeceğini söyleyip kendini astı, System.String[]
ANTALYA'da Aziz Ç. (46), evinde tavana bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi. Olaydan önce oğlunu arayarak intihar edeceğini söylediği öğrenilen Aziz Ç.'nın, 3 gün önce ise ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrılan Aziz Ç., akşam saatlerinde evine geldi. Daha sonra cep telefonuyla oğlunu arayarak intihar edeceğini söyledi. Aziz Ç., görüşmenin ardından tavana bağladığı iple kendini astı. Hemen eve gelen oğlu, babasını o halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aziz Ç.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ç.'nın ölüm haberini alan yakınları evin önünde uzun süre gözyaşı döktü. Polisin yaptığı incelemenin ardından Ç.'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Aziz Ç.'nın 3 gün önce ise ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ve oğlu tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:02 Kaynak: DHA
Antalya, Güncel
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