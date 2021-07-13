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Telefonda şifreli konuşan fuhuş çetesinin 13 üyesi yakalandı - Son Dakika

Telefonda şifreli konuşan fuhuş çetesinin 13 üyesi yakalandı

13.07.2021 11:58
Telefonda şifreli konuşan fuhuş çetesinin 13 üyesi yakalandı, System.String[]

BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle yurt dışından getirerek, zorla fuhşa sürükleyen çete üyesi 13 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle yurt dışından getirerek, zorla fuhşa sürükleyen çete üyesi 13 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin telefon konuşmalarında müşteriler için 'klent', fuhşa zorlanan kadınlar için ise 'çapa' kelimesinin kullanıldığı saptandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle yurt dışından getirerek, zorla fuhşa sürükleyen çeteyi tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin telefonda müşterilerle şifreli konuştukları, müşteri yerine 'klent' kelimesinin, fuhşa zorlanan kadınlar için ise 'çapa' kelimesinin kullanıldığı saptandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, geçen cuma günü sabah saatlerinde Bursa merkezli İstanbul, Antalya ve Muş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Klent-Çapa' ismi verilen operasyonda aralarında Kazakistan vatandaşı bir kadının da bulunduğu 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 4 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 213 mermi ve fişek, 7 bin 605 Türk Lirası, 11 bin Kazakistan Tengesi, 58 bin Özbekistan Somu, 28 uyuşturucu hap, fuhuştan elde edilen kazançların tutulduğu ajandalar, fuhuş yaptırdıkları kadınlara ait 7 pasaport, 1 laptop ve 18 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, müşterilere göndermek için fuhşa sürüklenen kadınların fotoğrafları bulundu.Operasyonda fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 6 mağdur kadın kurtarılırken, 10 kadının da şebekeden kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Kurtarılan 6 mağdur kadın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Operasyonun ardından Bursa'ya getirilen şüpheliler, Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Telefonda şifreli konuşan fuhuş çetesinin 13 üyesi yakalandı
Telefonda şifreli konuşan fuhuş çetesinin 13 üyesi yakalandı
Telefonda şifreli konuşan fuhuş çetesinin 13 üyesi yakalandı
Telefonda şifreli konuşan fuhuş çetesinin 13 üyesi yakalandı
Telefonda şifreli konuşan fuhuş çetesinin 13 üyesi yakalandı
Telefonda şifreli konuşan fuhuş çetesinin 13 üyesi yakalandı
Telefonda şifreli konuşan fuhuş çetesinin 13 üyesi yakalandı
Telefonda şifreli konuşan fuhuş çetesinin 13 üyesi yakalandı
Telefonda şifreli konuşan fuhuş çetesinin 13 üyesi yakalandı
Telefonda şifreli konuşan fuhuş çetesinin 13 üyesi yakalandı
Telefonda şifreli konuşan fuhuş çetesinin 13 üyesi yakalandı
Telefonda şifreli konuşan fuhuş çetesinin 13 üyesi yakalandı
Telefonda şifreli konuşan fuhuş çetesinin 13 üyesi yakalandı
Telefonda şifreli konuşan fuhuş çetesinin 13 üyesi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Telefonda şifreli konuşan fuhuş çetesinin 13 üyesi yakalandı - Son Dakika


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