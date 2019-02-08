Son Dakika Haberleri: Telefonda Tartıştığı Ağabeyinin İş Yerine Zarar Verdi

Telefonda Tartıştığı Ağabeyinin İş Yerine Zarar Verdi

55 dakika önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, aralarındaki husumet nedeniyle ağabeyine ait içkili restorana zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Telefonda Tartıştığı Ağabeyinin İş Yerine Zarar Verdi, System.String[]
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, aralarındaki husumet nedeniyle ağabeyine ait içkili restorana zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Restoran sahibi Ömer S. ile arasında husumet bulunduğu belirtilen kardeşi Hasan S, telefonda tartıştı.

Hasan S, daha sonra ağabeyinin Küplüpınar Mahallesi Demiryolu Caddesi'ndeki restoranına geldi.

Camları, içerideki televizyonları, içki şişelerini kırarak iş yerini kullanılamaz hale getiren Hasan S, bu sırada sol elini bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde tedavisi yapılan Hasan S, daha sonra gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:42 Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel
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