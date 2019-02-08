Telefonda Tartıştığı Ağabeyinin İş Yerine Zarar Verdi

Bursa
'nın merkez Osmangazi
ilçesinde, aralarındaki husumet nedeniyle ağabeyine ait içkili restorana zarar veren şüpheli gözaltına alındı.
Restoran sahibi Ömer S. ile arasında husumet bulunduğu belirtilen kardeşi Hasan S, telefonda tartıştı.
Hasan S, daha sonra ağabeyinin Küplüpınar Mahallesi Demiryolu Caddesi'ndeki restoranına geldi.
Camları, içerideki televizyonları, içki şişelerini kırarak iş yerini kullanılamaz hale getiren Hasan S, bu sırada sol elini bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde tedavisi yapılan Hasan S, daha sonra gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.