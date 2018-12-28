Son Dakika Haberleri: Telefonda Tartıştığı Eski İş Arkadaşını Evinin Önünde Öldürdü

Telefonda Tartıştığı Eski İş Arkadaşını Evinin Önünde Öldürdü

1 saat önce

ANTALYA'da, iş makinesi tamircisi Fevzi Gürün (34), telefonda tartışıp, evinin önünde buluştuğu eski iş arkadaşı Erkan Büyükdeğirmenci tarafından bıçaklanarak, öldürüldü.

Telefonda Tartıştığı Eski İş Arkadaşını Evinin Önünde Öldürdü, System.String[]
ANTALYA'da, iş makinesi tamircisi Fevzi Gürün (34), telefonda tartışıp, evinin önünde buluştuğu eski iş arkadaşı Erkan Büyükdeğirmenci tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Olay sonrası kaçan Büyükdeğirmenci, Isparta'da yakalandı.

Olay, gece yarısı, Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde iş makinesi tamircisi olarak çalışan Fevzi Gürün, daha önce birlikte çalıştığı Erkan Büyükdeğirmenci ile henüz bilinmeyen nedenle telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Gürün'ün evinin önü için randevulaşan ikili, buluştuklarında da tartışmayı sürdürdü. Bu sırada Büyükdeğirmenci, Gürün'ü kalbinden, ayağından ve göğüs bölgesinden olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Olay sonrası Büyükdeğirmenci kaçarken, Gürün ise çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Fevzi Gürün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ise Erkan Büyükdeğirmenci'yi Isparta'da yakaladı. Gözaltına alınan Büyükdeğirmenci, sorgulanmak üzere Antalya'ya, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:54 Kaynak: DHA

Gürün, 3. Sayfa
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