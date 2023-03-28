Bir telefon dolandırıcılığı vakası daha! 720 bin liralık vurgun yaptılar - Son Dakika
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Bir telefon dolandırıcılığı vakası daha! 720 bin liralık vurgun yaptılar

28.03.2023 13:53

83 yaşındaki Ş.K., kendisini polis gibi tanıtarak banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyen kişiden korktu, 720 bin lirasını o kişiye gönderdi gönderdi. Olay sonrası sözde polisi yakalamak için harekete geçen ekipler, paranın gönderildiği banka hesabının kime ait olduğunu belirleyerek şüpheliye ulaştı.

İstanbul'da yaşayan 83 yaşındaki Ş.K. adlı adam, telefon dolandırıcıları tarafından 720 bin lirasının çalındığı ihbarıyla polise başvurdu.

"ONA İNANDIM"

Kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini söylediğini söyleyen Ş.K., "Ona inandım. Operasyon bitene kadar bankadaki tüm parasını kendisine göndermemi istedi, sonra iade edeceklerdi. Bankada tüm paramı bana verilen hesaba havale ettim. Daha sonra dolandırıldığımı anladım, şikayetçiyim" dedi.

Telefondaki sese inandı, 720 bin lirasını kaptırdı

GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmada, paranın havale edildiği hesabın sahibi olduğu tespit edilen Harun Y.'yi (39) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Polis dolandırıcılık olayına karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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İstanbul, Banka, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir telefon dolandırıcılığı vakası daha! 720 bin liralık vurgun yaptılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir telefon dolandırıcılığı vakası daha! 720 bin liralık vurgun yaptılar - Son Dakika
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