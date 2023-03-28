Bir telefon dolandırıcılığı vakası daha! 720 bin liralık vurgun yaptılar

Tahminleri tutan isim yine uyardı: Bu bölgelerden birinde deprem olması muhtemel

İstanbul'da yaşayan 83 yaşındaki Ş.K. adlı adam, telefon dolandırıcıları tarafından 720 bin lirasının çalındığı ihbarıyla polise başvurdu.

"ONA İNANDIM"

Kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini söylediğini söyleyen Ş.K., "Ona inandım. Operasyon bitene kadar bankadaki tüm parasını kendisine göndermemi istedi, sonra iade edeceklerdi. Bankada tüm paramı bana verilen hesaba havale ettim. Daha sonra dolandırıldığımı anladım, şikayetçiyim" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmada, paranın havale edildiği hesabın sahibi olduğu tespit edilen Harun Y.'yi (39) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Polis dolandırıcılık olayına karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.