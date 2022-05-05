Telefondaki tepkisi yanlış anlaşıldı - Son Dakika
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Telefondaki tepkisi yanlış anlaşıldı

05.05.2022 18:13
Telefondaki tepkisi yanlış anlaşıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni arayarak sağlık raporu konusunda operatörle tartışan İhsan Aydın, "İlla bir bidon benzin döküp kendimizi mi yakalım" diye tepki gösterdi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni arayarak sağlık raporu konusunda operatörle tartışan İhsan Aydın, "İlla bir bidon benzin döküp kendimizi mi yakalım" diye tepki gösterdi. Telefondaki kişinin intihar edeceğini düşünen operatörün ihbarı üzerine eve giden ekiplerin görüştüğü Aydın, tepki için sözleri söylediğini belirtti.

Ereğli Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak'ta oturan İhsan Aydın, 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni arayarak sağlık raporu konusunda görüştü. İddiaya göre, İhsan Aydın operatör ile yaşadığı tartışma sırasında, "İlla bir bidon benzin alıp kendimizi mi yakalım" dedi. Görüşmenin ardından operatör, İhsan Aydın'ın intihar edeceğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede İhsan Aydın'ın evine geldi. Kapıyı açan İhsan Aydın, kendisinin intihar etme gibi düşüncesinin olmadığını, sadece telefonda görüşme yaptığı görevliye tepki vermek için böyle bir kelime kullandığını söyledi. Yapılan görüşmelerin ardından ekipler, yanlış anlaşılma olduğunu belirleyerek evden ayrıldı.


Telefondaki tepkisi yanlış anlaşıldı
Telefondaki tepkisi yanlış anlaşıldı
Telefondaki tepkisi yanlış anlaşıldı
Telefondaki tepkisi yanlış anlaşıldı
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Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi, İhsan Aydın, Ereğli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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