Telefondan eskort dolandırıcılığına 7 gözaltı (2) - Son Dakika

Denizli 'de, polisin telefon üzerinden eskort dolandırıcılığı yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 1'i kadın 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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