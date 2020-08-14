TELEFONLA 1.5 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR - Son Dakika

KADIKÖY'de kendisini polis, savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı.

Kadıköy'de yaşayan Şenay B.(49), 6 Haziran tarihinde dolandırıcılar tarafından arandı. Kendini polis olarak tanıtan kişi, "adınız kuyumcu soygununa karıştı, evdeki altın ve dövizler bize verin kontrol edeceğiz" dedi. Arayan kişiye inanan kadın altın ve dövizlerini şüphelilere teslim etti. Bir süre dolandırıldığını anlayan Şenay B. durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışmalarının ardından kimliklerini belirlediği şüphelileri takibe aldı.

Ekipler, şüphelilerden Mehmet Ö.'nün Fatih' te bir otelde kaldığını tespit etti. Polis ekipleri, 7 Ağustos tarihinde şüpheliyi kaldığı otelde yakaladı. Polis, önceden tespit ettiği adreslerde ise 80 bin dolar, 7 bin 700 euro, 80 ata lira altın, 6 adet bilezik, 3 adet altın künye, 9 adet yarım altın, 10 adet çeyrek altın ve çeşitli ziynet eşyası olmak üzere toplamda 1 buçuk milyon lira ele geçirdi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olaya karışan diğer şüpheli Muhabbe B.'nin Gaziantep'e Ankara üzerinden kaçtığını belirledi. Şüpheli yapılan takibin ardından üzerinde bulunan yüklü miktarda parayla birlikte Aksaray ilinde yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerden birinin başka bir kişiyi dolandırmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.