Telefonla 13 bin 322 lira dolandırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Telefonla 13 bin 322 lira dolandırıldı - Son Dakika

Telefonla 13 bin 322 lira dolandırıldı

7 saat önce

Samsun'da 71 yaşındaki bir kişi kendisini telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşerek 13 bin 322 lira dolandırıldı.

Telefonla 13 bin 322 lira dolandırıldı, System.String[]

Samsun'da 71 yaşındaki bir kişi kendisini telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşerek 13 bin 322 lira dolandırıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T.'yi (71) telefonla arayan kimliği belirsiz dolandırıcı kendisini bir bankanın genel müdürlüğünden aradığını belirtip birikmiş olan sağlık sigortası parasını geri iade edeceklerini söyleyerek hesap bilgilerini aldı. Dolandırıcı, daha sonra da Mehmet T 'nin bilgisi dışında kredi kartından 13 bin 322 lira harcama yaparak yaşlı adamı dolandırdı.


Dolandırıldığını anlayan Mehmet T. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Cumhuriyet Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:53 Kaynak: İHA
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