Son Dakika Haberleri: Telefonla 142 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Telefonla 142 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

1 saat önce

BURDUR'da telefonla 142 bin 500 lira nakit ve ziynet eşyası dolandırıcılığına karıştığı belirlenen O.N.S., jandarmanın çalışması sonucu Denizli'de yakalandı.

Telefonla 142 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı, System.String[]
BURDUR'da telefonla 142 bin 500 lira nakit ve ziynet eşyası dolandırıcılığına karıştığı belirlenen O.N.S., jandarmanın çalışması sonucu Denizli'de yakalandı. Gözaltına alınıp Burdur'a getirilen şüpheli tutuklandı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından sorumluluk alanlarında farklı tarihlerde meydana gelen telefon dolandırıcılığı olaylarının failinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çavdır, Gölhisar ve Karamanlı ilçelerinde 38 bin 500 lira nakit parayla yaklaşık değeri 24 bin lira olan 6 altın bilezik, toplam değeri 80 bin lira olan 19 altın bilezik, altın set gerdanlık, 4 altın küpe, 4 altın yüzük, 2 altın bileklik, 2 altın kolye ve 2 kol saati dolandırıcılığına karıştığı tespit edilen O.N.S. takibe alındı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 18 Haziran'da düzenledikleri operasyonda, O.N.S.'yi Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yakaladı. O.N.S., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


- Burdur
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:50 Kaynak: DHA
Denizli, Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apple'da Lightning kablo devri sona eriyor Zerrin Özer'in dolandırıcı olduğu söylenen eşinin annesi sessizliğini bozdu Erdoğan'dan, Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesine sert tepki: Bu ne ahlaksızlıktır Ekrem İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 16:46:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telefonla 142 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]