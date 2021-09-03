TELEFONLA 3 MİLYON LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika

MUĞLA'da, telefonla aradıkları Gülen Çınar'ı (72), kendilerini polis olarak tanıtıp 3 milyon lira dolandıran 2'si kadın, 11 kişi gözaltına alındı.

Fethiye ilçesinde yaşayan Gülen Çınar'ı 29 Ağustos günü telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtıp, terör örgütleriyle bağlantısının tespit edildiği yalanıyla korkuttu. Çınar, kendisine yardımcı olacağını söyleyen bu kişilerin verdiği hesaba 3 milyon lirası yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Gülen Çınar, polise şikayetçi oldu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri 31 Ağustos günü yapılan eş zamanlı baskınlarla yakaladı. Şanlıurfa'da 2, İstanbul'da 7, Kütahya'da 1 ve Muğla'da 1 olmak üzere gözaltına alınan 2'si kadın 11 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.