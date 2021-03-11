Telefonla 8 bin 200 lira dolandırıldı - Son Dakika

Samsun'da telefonla arayan ve kendisini 'avukat' olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşen bir kişi 8 bin 200 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Mehmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D.'yi (51) telefonla arayan kimliği belirsiz dolandırıcı ürün satın aldığını ileri sürüp verdiği numarayı aramasını istedi. Aradığı şahıs da kendini avukat olarak tanıtarak icralık olduğunu ve 8 bin 200 lira para yatırması gerektiğini söyledi. Verilen hesaba 8 bin 200 lira yatıran S.D. dolandırıldı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan S.D. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN