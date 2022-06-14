Telefonla aradıkları 2 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Telefonla aradıkları 2 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı

14.06.2022 15:38
Telefonla aradıkları 2 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı

YALOVA'da telefonla arayıp isimlerinin terör örgütü soruşturmasında geçtiğini belirttikleri Aliye Ö.'den 200 bin, Fatma E.'den ise 320 bin TL değerinde ziynet eşyası alıp dolandıran İ.G. (19) ve A.E. (25), yakalandı.

YALOVA'da telefonla arayıp isimlerinin terör örgütü soruşturmasında geçtiğini belirttikleri Aliye Ö.'den 200 bin, Fatma E.'den ise 320 bin TL değerinde ziynet eşyası alıp dolandıran İ.G. (19) ve A.E. (25), yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp, kentte yaşayan Aliye Ö.'den 200 bin TL ve Fatma E.'den ise 320 bin TL değerinde ziynet eşyası alıp dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Fatma Ö. ve Aliye Ö.'yü 'FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor, bunu düzeltmemiz için para vermeniz gerekiyor' diyen şüphelilerin İ.G. ve A.E. olduğu saptandı.

Şüphelilerden İ.G., Aliye Ö.'nün evini de sattırmak istediği sırada polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. A.E. de polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla ziynet eşyaları ve bir kısmını bozdurup elde ettiği paralarla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.ALTINLARI EMNİYET MÜDÜRÜ TESLİM ETTİ

Yalova Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Fatma E.'ye çalınan altın ve paralarını teslim etti. Topaloğlu, "Halkımızdan ricamız hiç kimse kendisini asker polis, savcı diye arayarak 'Terör örgütlerine adınız bulaştı, bize şu kadar para vereceksiniz, geleceksiniz, alacaksınız' diyerek aramaz. Polis, jandarma ya da savcılık hiç kimseden para istemez. İnsanlarımız bu dolandırıcıların tuzağına düşmesinler" dedi.


Telefonla aradıkları 2 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı
Telefonla aradıkları 2 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı
Telefonla aradıkları 2 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı
Telefonla aradıkları 2 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı
Telefonla aradıkları 2 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı
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Kaynak: DHA

Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Telefonla aradıkları 2 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Telefonla aradıkları 2 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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