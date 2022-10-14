Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtarak 18 kişiyi 11 milyon lira dolandıran 13 şüpheli İstanbul , Kocaeli , Kahramanmaraş , Mersin ve Şanlıurfa 'da yapılan operasyonlarda yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişinin dolandırıcılara 4.5 milyon lira kaptırdığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtarak 18 kişiyi 11 milyon lira dolandıran 13 şüpheli İstanbul, Kocaeli,... - Son Dakika

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