Telefonla arayan sahte polise altın ve paraları elden teslim etti - Son Dakika

Samsun'da kimliği belirsiz dolandırıcılar telefonla aradıkları yaşlı kadını kandırarak korkutup, altın ve paralarını poşet içinde elden teslim alıp kayıplara karıştılar.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki H.İ.E. adlı kadını telefonla arayan kimliği belirsiz dolandırıcı kendisini polis olarak tanıtıp kadını korkutarak kandırdı. Dolandırıcı yaşlı kadına eve gelen polise evdeki para ve altınları poşet içine koyup teslim etmesini istedi. Dolandırıcının tuzağına düşen yaşlı kadın evdeki 14 bin 70 lira, 700 dolar, 640 euro paralar ile 5 adet çeyrek altın, 1 adet altın gerdanlık, 1 adet taşlı altın alyans, 2 adet altın küpe, 3 adet tek taşlı yüzüğü poşet içine koyup evine gelen dolandırıcıya teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN