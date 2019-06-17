Telefonla balkona çağırıp öldürdüler
1 saat önce
Samsun'da tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:05 Kaynak: İHA
'da tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Tekkeköy
ilçesi 19 Mayıs
Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonla kendisini arayıp balkona çağıran kişilerin tüfekle ateş açması sonucu vurularak ağır yaralanan Çağlar İnan (25), 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Çağlar İnan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
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