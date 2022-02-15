Üye Girişi
Telefonla bankacı gibi arayıp dolandırıcılık yapan şahsa 3 yıl 4 ay hapis - Son Dakika

Telefonla bankacı gibi arayıp dolandırıcılık yapan şahsa 3 yıl 4 ay hapis

15.02.2022 18:36
Telefonla bankacı gibi arayıp dolandırıcılık yapan şahsa 3 yıl 4 ay hapis

Samsun'da telefonla aradığı kişiye kendisini bankacı olarak tanıtıp dolandıran şahıs, yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da telefonla aradığı kişiye kendisini bankacı olarak tanıtıp dolandıran şahıs, yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da Y.M. (55) adlı şahsı telefonla arayıp kendisini bankadan aradığını söyleyip kredi teklifi edip IBAN numarasını ve diğer bilgilerini alıp bir bankanın ATM'sinden hesabından 3 bin 520 lira para çekip dolandıran S.B.(29) hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. AKM'nin güvenlik kamerası görüntülerinden parayı çektiği tespit edilen S.B.'nin "Dolandırıcılık" suçundan yargılanması sona erdi. Bugün görülen davanın son duruşmasında S.B. mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 5 bin 860 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500

Dolandırıcılık, Samsun, Kredi, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefonla bankacı gibi arayıp dolandırıcılık yapan şahsa 3 yıl 4 ay hapis - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:24 Marketlerden şaşkına çeviren fahiş fiyat kurnazlığı! 1 liraya alıp 24 liraya satıyorlar
18:23 Cani adam birlikte yaşadığı 4 aylık hamile kadını bıçaklayarak öldürdü
18:08 Son Dakika: Meclis'te kalp krizi geçiren AK Partili Fetani Battal, ameliyata alındı
18:07 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Fenerbahçe'nin kalecisini bedavaya renklerine bağlıyor
18:06 Balıkesirli talihli 20 TL'lik Kazı Kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı
17:50 KDV dışında da fiyatlarda düşüş yaşanacak
17:46 Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor!
17:36 Ozan Güven'in yargılandığı davada şoför konuştu: Hastaneye gitmeyi kabul etmedi
17:34 Putin de savaş sebebi sayılacak hamleyi dile getirdi: Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var
17:31 Fenerbahçe'den Lucescu bombası! Löw'ü bekleyen herkes çok şaşıracak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 18:44:51. #1.11#
SON DAKİKA: Telefonla bankacı gibi arayıp dolandırıcılık yapan şahsa 3 yıl 4 ay hapis - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement