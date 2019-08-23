Son Dakika Haberleri: Telefonla cinsel tacize 6 yıl 9 ay hapis
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Telefonla cinsel tacize 6 yıl 9 ay hapis

1 saat önce

Kocaeli'de "cinsel taciz", "tehdit", "hakaret", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan kişi, hakkındaki kararın onanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de "cinsel taciz", "tehdit", "hakaret", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan kişi, hakkındaki kararın onanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Otobüs firmasında muavin olarak çalışan Y.D. (27), şirket sisteminden telefon numarasına ulaştığı kadın yolcuya cinsel içerikli mesajlar yolladı.

Kadının şikayeti üzerine Y.D. hakkında "cinsel taciz", "tehdit", "hakaret", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlamasıyla Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan Y.D'yi 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Cezanın onanmasının ardından Y.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs firmasındaki işinden çıkarılan ve fabrikada işçi olarak çalışan Y.D'yi gözaltına aldı.

Y.D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:41 Kaynak: AA
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